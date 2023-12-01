Paydaş kurum olarak 365 gün birlikte çalışmalara imza atan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ortak açıklamalarda bulundu.

Bu vesileyle KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret ederken akabinde ise dernek binasında gerçekleştirilen yemek organizasyonu ile engelli aileler ile buluşuldu.

Ziyaretler esnasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Benter, topluma dikkat çekici mesajlar verdi.

Hayatta en büyük zenginlik lüks evlere arabalara sahip olmak değil, hayatlara dokunabilmektir diyen Benter, engelli bireylerimize kolaylık sağlayabilmek adına toplum olarak elimizden gelenin daha fazlasını yapmalıyız şeklinde konuştu.

Öte yandan fiziksel engeli bulunan bireylerimize sunulan toplumsal şartların da eşit olmadığını vurgulayan Benter, bir çocuk okul içerisinde kendi başına en basit temel ihtiyacını gerçekleştiremiyorsa burada hepimizin payı vardır diyerek tüm yetkilileri daha fazlasını yapmaya davet etti.

Ömer Suay ise açıklamasında, “Gönül almak, hayatlara dokunmak, yarınlar için bir tohum ekmek ecdadımızdan gelen bir anlayıştır. Bu anlayış ve hassasiyetle atılan adımlar özelde engelliler camiasının genelde ise tüm ülkemizin istikbaline önemli oranda katkı sağlamaktadır. Bu bakış açısıyla üstlenmiş olduğumuz sosyal devlet misyonunda Evkaf gibi vakıf ruhuna sahip olan kurumların katkıları bizim için son derece değerlidir. Yürüdüğümüz zorlu yolda dost eli sıcaklığını hem omzumuzda hem de gönlümüzde hissetmek, verdiğimiz mücadele açısından yorgunluğumuzun azalmasına ve daha etkin adımlar atabilmemize vesile olmaktadır” ifadelerini kullandı.