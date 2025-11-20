Atan, ekonomik krizin her geçen gün ağırlaştığını ifade ederek “Ülke ekonomisi darmadağın; zamlar bir taraftan, yolsuzluk ve usulsüzlük diğer taraftan sürüyor. Hükümet ortakları ülkeyi yok oluşa götürüyor” dedi.

“Bir Ayda 6 TL Zam: Nasıl Mümkün?”

Atan, akaryakıt fiyatlarındaki artışları da eleştirerek, daha 15 gün önce yapılan 4 TL’lik zammın ardından akşam saatlerinde 2 TL’lik yeni bir zam daha yapıldığını hatırlattı.

“Dünya genelinde petrol fiyatları düşerken, döviz kuru sabitken KKTC’de bir ay içinde nasıl 6 TL’ye yakın zam yapılabiliyor?” diye soran Atan, bu durumun yalnızca kötü yönetimle açıklanabileceğini ifade etti.

“Ülke Sahipsiz, Yönetme Yetisi Kayboldu”

Kamusen Başkanı, hükümeti ülkeyi sahipsiz bırakmakla suçladı:

“KKTC’yi yönetenler yönetme yetisini kaybetmiş durumda. Hâlâ algı operasyonları yapılarak vatandaşla dalga geçiliyor.”

“Bu Yıkımın Düzelmesi Zaman Alacak”

Atan, mevcut yönetim anlayışının değişmediği sürece ekonomik sorunların çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Ülkeye yapılan bu yıkımın toparlanması zaman alacak gibi duruyor; o da ancak bu kafalar değişirse” ifadelerini kullandı.