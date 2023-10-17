Vatandaşların benzinde litre başı ödediği vergi 20 günde 84 kuruştan 564 kuruşa yükseldi; yani 6.5 katına çıktı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “akaryakıtta fiyat, Kıbrıslı Türk'ün değil, Kıbrıslı Rum'un talebi ve alım gücü dikkate alınarak belirleniyor! Piyasada talebi belirleyen biz değiliz artık. Kendi piyasamızda bile yok hükmündeyiz" derken kast ettiğimiz tam da bu işte!” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle: “95 oktan benzinin litresinden alınan fiyat istikrar fonu, 22.9.2023'te 84 kuruştu. 29.9.2023'te 175 kuruş oldu. 6.10.2023'te 353 kuruş oldu. 12.10.2023'te 564 kuruş oldu. Aldığımız her litre benzinde ödediğimiz "vergi" aşağı yukarı yirmi günde 84 kuruştan 564 kuruşa yükseldi, yani 6.5 katına falan çıktı. Bizlerin alım gücü bu 20 günde 6.5 katına çıkmadı elbette. Ama litre başına ödediğimiz "vergi" 6.5 katına çıktı. "Hükümet" bunun gerekçesini "Rum tarafından gelen araçlarla yaratılan bir sinerji" olarak açıklıyor. Türkçesi şu: Benzin fiyatlarını ucuzlatabilirdik ama o zaman güneyden gelen araçlara benzin satışından elde edebileceğimiz "vergi"den kaybederdik. Yani, hala güneyden ucuz olduğumuz müddetçe "vergi"yi artırabiliriz. Peki kuzeyde yaşayan, buradan gelir elde eden ve toplu taşımacılık olmadığı için elde ettiği gelirin önemli bir miktarını akaryakıta yatıran Kıbrıslı Türk!? Kısacası akaryakıtta fiyat, Kıbrıslı Türk'ün değil, Kıbrıslı Rum'un talebi ve alım gücü dikkate alınarak belirleniyor! "Piyasada talebi belirleyen biz değiliz artık. Kendi piyasamızda bile yok hükmündeyiz" derken kast ettiğimiz tam da bu işte!”

AMCAOĞLU: “İNSANIMIZIN CEBİNDEN YAKIT İÇİN YÜZDE 57 DAHA PARA ÇIKIYOR”

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıtı fonladıklarını böylece Güney Kıbrıs’a kıyasla vatandaşlarımızın tankını daha ucuza doldurduğu gibi Güney Kıbrıs’tan da enerji konusunda sinerji yarattıklarını söyledi. BRT ekranlarında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu akaryakıt konusu hakkında soru üzerine şöyle dedi; “Akaryakıtla yarattığımız bir sinerji var. Rum tarafından gelen araçlarla... Biz küçük bir ülkeyiz. İngiltere Fransa Almanya ABD de ekonomik krizlerle karşı karşıyayız. Biz de benzerini yaşıyoruz resesyona girmemek için en önemli enstrümanımız nüfus. Ekonomik krizin üstesinden gelebilecek bir nüfusa sahip değiliz. Güneyden talep çekebiliyorsanız ve bu artıyorsa çok önemlidir. Dünyada da böyledir; en büyük girdi unsuru akaryakıt ve enerji ise… Yüzde 26 daha aşağıda tutuyor muyuz Güneye kıyasla akaryakıtı evet. İnsanımızın cebinden yakıt için yüzde 57 daha az bir para mı çıkıyor, evet. Güneyde 100 Euro’ya dolduracağı yakıt tankını 50 Euro dolduruyor mu evet. Bu katma değerdir… Evet, akaryakıtı fonluyoruz… Doğru yapıyoruz”

Kaynak : Halkın Sesi



