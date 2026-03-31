Akdoğan’da faaliyet gösteren bir berber dükkânında çalışan K.T. (E-32)’nin, kendisine verilen maaşı beğenmediği gerekçesiyle işten ayrıldığı sırada işletmeye ait çeşitli malzemeleri alarak tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.
Polis açıklamasına göre, zanlının 2 adet tıraş makinesi ile parçalarını, berber makas setini ve berber önlüğünü alarak dükkândan ayrıldığı belirlendi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.