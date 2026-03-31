Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden M.V.V. (E-23)’nin, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 37 adet 50’lik banknotlardan oluşan toplam 1.850 ABD dolarını tedavüle sürerek, karşılığında sahtekârlıkla 81.960 TL nakit para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen A.G. (E-19), H.Ö. (E-21) ve H.O. (E-28) tutuklandı.

Yapılan aramalarda, zanlıların tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 171 adet 50’lik ve 13 adet 100’lük banknot olmak üzere toplam 9.850 ABD doları daha bulunarak, daha önce tedavüle sürülen 1.850 ABD dolarıyla birlikte toplam 11.700 ABD doları ve 81.960 TL nakit para emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.