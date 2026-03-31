Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis açıklamasına göre, 30 Mart 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Loşbahçe Sokak üzerinde Y. M. B. (K-23) yönetimindeki VM 109 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Şehit Nurhan Sabri Sokağa giriş yaptı. Bu esnada sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden M. U. (E-32) yönetimindeki AA 115 D plakalı motosikletin sol yan kısmına çarptı.

