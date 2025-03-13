Bakan Berova, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için var gücüyle çalışan, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle icra eden tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.

Zorlu koşullarda, gece gündüz demeden, yaz kış, savaş ya da salgın fark etmeksizin bilimin ışığında bilgi ve becerileriyle, sevgi, şefkat ve fedakârlıklarıyla insan yaşamına dokunan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, halka hizmet noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ömürlerini başka hayatların iyileşmesine adayan bu değerli meslek mensuplarına minnet borçluyuz.

Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı bir kez daha kutlar, görevlerinde kolaylıklar dilerim.”