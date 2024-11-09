Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova mesajında; “Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletine ilham veren liderliği, ilke ve devrimleri, ilerici görüşüyle çağın ruhunu ortaya koyan, doğru, gerçekçi, bilimsel yaklaşımları, eserleri, evrensel fikirleri, insani değerlere, özgürlüğe olan bağlılığı, üstün nitelikleri, siyasi ve askeri başarıları ile yaşadığı çağa damgasını vuran ölümsüz bir dünya lideri.

En zor zamanlarda kararlılığı ve azmi ile Türk Milleti’nin geleceğini aydınlatan, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna milletiyle birlikte, sarsılmaz inancıyla destanlar yazan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği bağımsızlık mücadelesi, yalnızca Türk Milletine değil, tüm mazlum milletler için de yol gösterici olmuştur.

Atamıza duyulan sevgi, saygı ve özlem hiç eksilmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz.

Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.