Maliye Bakanı Berova kabulde yaptığı konuşmada, göreve yeni gelen Dernek Başkanı Canan Mimar ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Derneğin çalışmalarını takip ettiğini belirten Berova , gençlerin ve yeni neslin iyi yetişmesi adına yürütülen faaliyetlerin önemli olduğunu ve örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Berova, derneğin çalışmalarına katkılarının süreceğini de belirtti.

BEMSA Kültür Sanat ve Spor Derneği Başkanı Canan Mimar ve yönetim kurulu üyeleri de derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında Bakan Berova’ya bilgi aktardı.

Dernek Başkanı Mimar, Bakan Berova'nın çalışmalarını takdirle izlediklerini belirterek bu yoğun gündeminde kendilerini kabul ettiği için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette BEMSA Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Bakan Berova’ya hediye takdiminde de bulundu.