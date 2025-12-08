Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan E.Y.S, A.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı.

Polis, 29.11.2025 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Lefkoşa'da, Küçük Kaymaklı Bölgesi'nde bulunan Kartal Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan görev esnasında konu sokağa tespit edilemeyen şahıslar tarafından bırakılan 1 adet sigara paketi ve içerisinde bulunan 2 gram hintkeneviri uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alan 4 kişinin tutuklandığını söyledi.

Polis, sigara paketi içerisinde bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri huzurda bulunan zanlıların olay mahaline bıraktığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 04.12.2025 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını, ikametgahlarında mahkeme emri gereği arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Zanlıların itiraf nitelikli gönüllü birer ifade verdiklerini kaydeden polis, yapılan araştırmada zanlı A.K'nın sigara paketini bıraktıktan sonra cep telefonuyla konumunu çekip, ev arkadaşı E.Y.S'ye gönderdiğini, E.Y.S'nin de görüntüyü diğer zanlılara ulaştırdığını ve zanlıların bu iş için 3 bin TL aldıklarının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların bir daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.