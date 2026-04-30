1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Berova, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin farklı alanlarda çalışanların ortaya koyduğu emeğin, toplumsal yapının ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğine katkı sağladığını ifade etti.

Çalışma hayatının dengeli ve istikrarlı şekilde sürdürülebilmesinin tüm kesimlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesini gerektirdiğini vurgulayan Berova, emeğe duyulan saygının korunması ve çalışma hayatının sağlıklı işleyişinin devamının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Berova, mesajının sonunda, üretime ve toplumsal hayata katkı sağlayan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak sağlık ve esenlikler diledi.