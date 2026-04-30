Oğuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, üretimin ve kalkınmanın en önemli unsuru olan emekçilerin, ülke ekonomisinin büyümesinde ve toplumsal refahın artmasında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurguladı. Oğuz, “Emek, kalkınmanın ve toplumsal refahın temelidir” dedi.

-“Devlet çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek”

Alın teriyle çalışan tüm işçilerin hak ettiği değeri görmesinin bir sorumluluk olduğunu belirten Oğuz, devletin bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Toplumsal dayanışmanın önemine de değinen Oğuz, 1 Mayıs’ın sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda emek, birlik ve dayanışma ruhunun güçlendiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışan emekçiler olmak üzere dünya işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu özel günün barış, huzur ve kardeşlik ortamının pekişmesine katkı sağlamasını temenni etti.