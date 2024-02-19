CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu'nda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında çalışan mukaveleli askerler olduğunu ifade ederek, son birkaç yılda bu personelin ciddi biçimde istifa ettiğini dile getirdi.

Özuslu, mukaveleli personelin maaşları konusunda anomali yaşandığını belirterek, emeklilik konusunda da sıkıntılar yaşandığını söyledi. Özuslu, ilgili bakanlıklara bu konuda çağrı yaptı.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise Özuslu’ya yanıt vermek için söz alarak sıkıntılar konusunda GKK ile istişare içerisinde çözüm üretmek adına çaba sarf ettiklerini açıkladı. Berova, her ne statüde olursa olsun yurt güvenliği için yapılan çalışmalara hükümet olarak destek olacaklarını söyledi.

Bakan Berova, diğer konularla ilgili de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ardından tasarının madde madde görüşülmesi tamamlandı. Yasa tasarısının ivediliği olmaması nedeniyle üçüncü görüşmesi bir sonraki oturumda yapılacak.