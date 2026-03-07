Bakan Berova, kadınların toplumun her alanında üstlendikleri rolün büyük önem taşıdığını belirtti. Kadın emeğinin, fedakârlığının ve üretkenliğinin toplumların gelişmesinde temel güç olduğunu vurguladı.

Kadınların ailede, iş hayatında, eğitimde ve sosyal yaşamın her alanında büyük sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Berova, kadınların güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Kadınlarımız emekleri, azimleri ve üretkenlikleriyle toplumumuzun en güçlü yapı taşlarından biridir. Daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir toplum için kadınların yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması büyük önem taşımaktadır.

Kadınların ekonomiye, sosyal yaşama ve toplumsal gelişime sunduğu katkı her geçen gün artmaktadır. Bu katkının daha da güçlenmesi toplumumuzun geleceği açısından son derece değerlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizdeki kadınlar olmak üzere emekleriyle hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”