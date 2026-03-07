Lefkoşa’da meydana gelen zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp suçlarından tutuklanan S.B. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru A.A., mahkemede olguları aktardı.

Polisin açıklamasına göre, 5 Mart 2026 tarihinde saat 11:00 civarında Yakındoğu Üniversitesi içinde bulunan bir market deposunda, N.G.G.’ye cinsel tacizde bulunarak elleri ile kollarından tutup rafların arasına götüren zanlının, genç kadının kendini korumaya çalıştığı sırada yüzüne yumruk attığı ve ciddi şekilde darp ettiği belirtildi. Zanlı, şikayet üzerine 6 Mart’ta tutuklanmış ve soruşturma kapsamında itiraf içerikli gönüllü ifade verdi. Polis, olayın incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç R.K., zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.