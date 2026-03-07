Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde bulundurma suçundan tutuklanan İ.C. ile A.İ.M. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru C.D., mahkemede olguları aktardı.

Polisin açıklamasına göre, 6 Mart 2026 saat 20.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde park halindeki bir araçta yapılan aramada, sürücü İ.C.’nin üzerinde yaklaşık 1,5 gram hintkeneviri ve 500 miligram kokain olduğuna inanılan maddeler, A.İ.M.’in üzerinde ise 500 miligram hintkeneviri türü madde bulundu. Her iki zanlı tutuklanarak soruşturma başlatıldı. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç R.K., zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.