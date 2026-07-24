Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve heyetini kabul ederek görüştü.

Görüşmede Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy da hazır bulundu.

KİBRİT

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit kabulde yaptığı konuşmada, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında Bakan Berova’ya bilgi verdi, üyelerinin yaşadığı sorunları aktardı.

Kibrit ayrıca, engelli bireylere yönelik araç muafiyetleriyle ilgili mevcut uygulamaların kapsamının genişletilmesi yönündeki taleplerini de Bakan Berova'ya iletti.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ise, hükümet olarak engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak uygulamalara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Berova, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile her zaman iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dernek tarafından dile getirilen talep ve önerilerin hassasiyetle ele alınacağını belirten Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelere yönelik taleplerin en kısa sürede değerlendirilerek, uygulanabilir ve çözüm odaklı adımların atılması için gerekli hazırlıkların yapılacağını kaydetti.