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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerine sevk edilen Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri , göçük altında kalan kişiye ulaşabilmek için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Polisten verilen bilgiye göre, olay saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Silonun çökmesi sonucu, tesiste çalışan bir kişinin göçük altında kaldığı değerlendiriliyor.

Kumyalı'da bulunan Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu buğday silosu , bugün öğle saatlerinde aniden çökerek yıkıldı.

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