Cumhuriyet Meclisi’nde bugün yapılan görüşmelerde bütçe üzerine de konuşmalar oldu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında ödenemeyen pek çok mükellefiyetin, özellikle istimlakların ödendiğini kaydederek, “Övünçle söylüyorum, mükellefiyetlerin yüzde 98’i 2024 Ocak ayı başlamadan kapatıldı” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “2023 Bütçesinde Maliye Bakanlığının Gizlediği Gelirler ve Bu Sebeple Yapılmayan Kamusal Yatırımlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Devrim Barçın, hükümetin gelirleri gizlediğini, bu nedenle ülkenin beklediği kamusal yatırımların yapılmadığını , hükümetin “dışa bağımlılığa” işaret ettiğini savundu.

Barçın, 2024 bütçesi görüşülürken Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın bütçenin 6 milyar 785 TL açık vereceğini söylediğini, TC ile imzalanan protokoller çerçevesinde 14 milyar TL geleceğini söyleyerek, “Bu verilerin külliyen yanlış, ülkenin öz kaynaklarıyla kamusal yatırım yapma hakkının dışa bağımlı hale getirilmesi için söylenen yalanlar olduğunu söylemiştik. Son iki yılın gerçekleşme verileri bizim doğru söylediğimizi, hükümetin maliyesini yönetenlerin bu topluma, meclise yanlış bilgi verdiğini gösterdi” diye konuştu.

2023 bütçe açığının 3 milyar 60 milyon TL olacağının söylendiğini, ekim ayında da ek bütçe yapıldığını anımsatan Barçın, “Bütçe açığı 263 milyon TL gerçekleşti. Öngörülen bütçe açığından yüzde bin 163 sapma oldu. Kamusal yatırımların yapılmamasıyla ilgili gerekçeyi bu açığa dayandırdınız. Bu açık gerçekleşmedi” dedi.

Gelir ve gider arasındaki farkın gelirle karşılanması gerektiğini, ortada borçlanma da olmadığını kaydeden Barçın, bunun neyle karşılandığının cevaplanmasını istedi.

2024 bütçesinin “6 milyar 785 milyon TL” açık vereceğinin söylendiğini belirten Barçın, “Bu külliyen yalandır, bu açık göreceksiniz oluşmayacak” dedi.

Açığın oluşmasının olumlu bir şey olduğunu kaydeden Barçın, kötü olanın bu bahane edilerek kamusal yatırım yapılmaması, vatandaşın ve belediyelerin hakkının çalınması olduğunu söyledi.

Gizlenen gelirlerin yandaş istihdamlarında, ihalesiz alımlarda kullanıldığını savunan Barçın, “Bile-isteye, mahalli gelir öngörüsünü düşük tutarak belediyelerden 292 milyon 670 bin TL çaldınız” dedi.

Depremle ilgili toplanan vergi konusuna da değinen Devrim Barçın, 613 milyon TL deprem vergisi toplandığını kaydederek, “Bu halk size çatır çatır vergi verdi, bu paranın nerededir, neden harcanmadı? Bunu açıklamak zorundasınız?” dedi.

Barçın, Türkiye ile imzalanan protokol uyarınca yatırım için gelmesi taahhüt edilen rakamın 4 milyar 679 milyon TL olduğunu ifade ederek, “Gele gele 1 milyar 642 milyon TL geldi. Bu paranın gelmeme müsebbibi kimdir?” ifadelerini kullandı.

Devrim Barçın, Türkiye’nden kamu maliyesine gelecek 600 milyon TL’nin ülkeye girmeden AKSA’nın cebine gittiğini söyledi.

Barçın, BRT’de emekliye çıkmaya çalışan 270 dolayında çalışanın yatırımlardan kaynaklı sorununu çözmek için ne yapılacağını da sordu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Devrim Barçın’ın daha önce de çok kez yaptığı gibi "manipülatif" bir konuşma yaptığını söyledi.

Ek bütçenin nasıl hazırlanacağını ilgili yasanın ilgili maddesini kürsüden okuyan Berova, Devrim Barçın’ın kullandığı “dışa bağımlılık” ifadesine üzüldüğünü söyledi. Berova, Anavatan Türkiye ile imzalanan protokollerle kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için çalışıldığını, dışa bağımlılık nitelendirmesinin üzücü olduğunu kaydetti.

2023’te 3 milyar 750 milyon olarak öngörülen açığın, 253 milyon TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Berova, “2020 yılından bu yana pandemi, savaşlar, beklenmeyen hadiseler, yüksek enflasyon var... Hepsi birbiri içine girdi” dedi.

Berova, her şeye rağmen ödenemeyen pek çok mükellefiyetin, özellikle istimlakların ödendiğini kaydederek, “Övünçle söylüyorum, mükellefiyetlerin yüzde 98’i, 2024 Ocak ayı başlamadan kapatıldı” dedi.

BRT konusuna da değinen Berova, ocak ayından itibaren bu konuda gerekli çalışmayı başlattıklarını kaydetti.

Berova, “20, 30 yılın sorunları çözmek için gerekli gayreti gösteriyoruz...” dedi.

Özdemir Berova, Maliye ve Çalışma bakanlıklarının iş birliği içinde çalışması gerektiğini de ifade ederek, özel bir yasa hazırlanmasa gerekirse bunun da yapılabileceğini dile getirerek, “Özel bir yasa da bu sorunu çözebilir mi emin değilim. Bu karmaşık, geçmişi uzun bir konu” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, depremle ilgili yasayla ilgili yürütmenin Başbakanlık bünyesindeki komitede olduğunu anımsattı.

Berova, depremle ilgili vergi kesintilerinden 687 milyon TL elde edildiğini, geçtiğimiz yıl söz konusu bütçeden 400 milyon TL’ye yakın bloke yapıldığını ama bunun hayat bulmadığını ifade etti.

Berova, “Konu tek başına hükümetin konusu değildir. Buradaki paranın nasıl harcanacağı komitenin yetkisindedir. Orada biriken para kuruşu kuruşuna bu amaçla kullanılmak üzere kamu maliyesindedir… Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye’ye ile imzalanan protokollerle buraya gelecek paranın neden gelmediğiyle ilgili soru üzerine, muhataplarıyla istişare içinde olduklarını kaydetti.

Berova, protokollerin hazirandan hazirana yapıldığını anımsatarak, bu konuyu çözmek, ana etmenleri belirlemek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.