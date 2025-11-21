Bakan Berova mesajında; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinde önemli görevler üstlenen, hizmet anlayışı ve ilkeli duruşuyla toplumumuzda kalıcı bir iz bırakan merhum Dr. Salih Miroğlu’nu vefatının 20’inci yılında, O’nu rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz.

Dr. Miroğlu; Cumhuriyet Meclisi, Bakanlık ve UBP’de üstlendiği sorumluluklarda sergilediği uzlaşı ve hoşgörüye dayalı yaklaşımıyla siyaset kültürümüze önemli katkılar sağlamış, kamu hizmetinde örnek bir çizgi ortaya koymuştur.

Tıp ve spor alanlarındaki çalışmaları ise onun toplum yararını gözeten çok yönlü karakterinin en belirgin göstergeleri olmuştur.

Kıbrıs Türk halkına hizmet etmeyi yaşamının merkezine yerleştiren merhum Dr. Salih Miroğlu’nun bıraktığı değerli miras, bugün de yol gösterici niteliktedir.

Bu vesileyle, merhum Dr. Salih Miroğlu’nu bir kez daha rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.