Bu çerçevede tüm paydaşların görüş ve önerilerini önemsediklerine dikkati çeken Berova, bu amaç doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile görüşeceğini belirterek ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na geçekleştirerek, Oda Başkanı Turgay Deniz ve iş insanlarından oluşan yönetim kurulu üyeleri ile fikir alış verişinde bulundu.

Bugün, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret eden Maliye Bakanı Özdemir Berova buradaki konuşmasında, Ticaret Odası’nın uluslararası tanınırlığı ile birlikte ülkenin en önemli örgütlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Maliye Bakanı, yeni Mali Yılın da açılması ile birlikte ülkenin kalkınması adına, ekonomik örgütler ile istişare içerinde, paydaşların öneri ve taleplerini de alarak çalışmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Pandeminin yansımaları, dünyadaki savaşlar, doğal afetler ve yine 2023 Tüfe oranının KKTC’de %83.63 gerçekleştiğini bunun da 2023 yılının ne kadar zorlu geçtiğini gösterdiğine işaret eden Berova; “2024 yılının 2023 yılından daha iyi geçilebilmesi adına hepimizin ortak bir akıl çerçevesi içerisinde üretmesi gereken kararlar var. Bu kararları tüm paydaşlarla birlikte konuşup, tartışacağız ve özel sektörün bu dönem içerinde ayakta kalması, ekonominin çarklarını döndürebilmesi ve elbette devletin gelirlerinin de bu vesile ile artması hedefindeyiz” diye konuştu.





DENİZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Deniz; “2024 yılı artık toparlanma yılı olmalı. Bu nedenle yapmamız gerekenleri hep birlikte çalışarak ortaya koymamız gerekir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizler özellikle maliye konularına bütünlüklü olarak önerileri getirmekteyiz. Bu öneriler belli bir sektörün menfaatlerini değil, toplumsal menfaatleri göz önünde bulunduran önerilerdir” diye konuştu.

Hem devletin kazanması, hem de özel sektörün ayakta kalması, ekonominin çarklarının daha sağlıklı bir şekilde dönmesi adına işbirliğine daima hazır olduklarının altını çizdi.

Görüşmede vergi adaleti ve ekonomik anlamda alınan kararlar masaya yatırıldı.