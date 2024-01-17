Öksüz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu Eczacı mesleğine ömrünü adadı…

Pandemiden tutun, devletin sağlık hizmeti SAĞLAYAMADIĞI her noktada sağlık açığını kapadı…

Ve İlelebet de mesleğini sürdürecektir…

Ne atamalarnan, ne geçici seçimler, ne de iki dudak arasına bağlı olan bireylerin kararları ile hayatını şekillendirecek bireyler değildir!

Çok söz söyledik, çok dile getirdik, sokaklara döküldük ve de ısrarnan YAPICI olduk, fakat üzülerek görüyoruz ki görmemezlikten gelinmeye “devam” ediliyor!

Her kim olursa da olsun, suçlu var ise YARGI önünde hesabını verecektir!

Ama sorry, bu ülkedeki 450 eczacı ve ailelerini görmemezlikten gelinemez.

Hazırız!