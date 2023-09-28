Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nu misafir etmekten mutlu olduğunu belirterek, derneğin bugüne kadar ülkede yaptığı faaliyetleri yakından takip ve takdir ettiklerini belirtti.



Azerbaycan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için önemine işaret eden Maliye Bakanı Berova; “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC bir Millet üç Devlet’tir. Bu vesileyle de Anavatan Türkiye ve Azerbaycan bizim için çok önemlidir” dedi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Azerbaycan Türkleri ile ilişkileri geliştirmenin önemine de işaret ederek, KKTC’ye gelecek Azerbaycanlı yatırımcılarla temas kurmanın ve ülkemize yatırımın yolunu açmanın son derece yararlı olacağını belirtti.

Berova, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyesi olmasında Azerbaycan’ın desteğinin de önemine vurgu yaparak teşekkür etti.

Karabağ konusunda da konuşan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova; “Azerbaycan’da, Karabağ’ın kurtuluşu ile ilgili verilen mücadele ve yapılan savaşta bizde burada Kıbrıs Türk Halkı olarak, Azerbaycan’daki soydaşlarımızın hissettiği duyguların aynısını bire bir hissettik. Elbette bugün gelinen nokta içerisinde Azerbaycan’ın güçlü varlığı, KKTC içinde önemlidir” dedi.

HASANOĞLU

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da konuşmasında, KKTC’de yaşayan Azerbaycanlılar adına Maliye Bakanı Berova’ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Hasanoğlu, bugün KKTC’de binin üzerinde Azerbaycanlı’nın ikamet ettiğini, eğitim ve turizm alanı başta olmak üzere, birçok sektörde çalışma hayatında yer aldıklarını kaydetti.

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması nedeniyle, Azerbaycanlı iş insanlarının da KKTC’ye ilgisinin arttığına işaret eden Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu; “KKTC’ye yatırım yapma arzusunda olan iş insanlarımız, gelip buraları görmek ve yatırım yapmak istiyorlar” dedi.

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu son olarak, Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. Yılı olması münasebetiyle, Girne’de Haydar Aliyev’in ismini taşıyan ‘Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Derneği’ni kurduklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya günün anısına Dağlık-Karabağ’da yaşanan hadiselerin özetini sunan kitabı takdim etti.