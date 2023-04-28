Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ne (AKPA) üye Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, AKPA 2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul toplantılarına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 27 Nisan tarihleri arasında Strazburg’da düzenlenen AKPA Genel Kurulu’nda ağrılıkla görüşülen konular, Türkiye’deki 6 Şubat depremi, AİHM Yargıç Seçimi ve Rusya-Ukrayna çatışmaları oldu.

Türkiye’deki depremi de konu alan ve Raportörlüğünü Belçikalı Milletvekili Simon Moutquin’in yaptığı “Doğal felaketlerin önlenmesi, hazırlıklı olunması ve sonuçları ile yüzleşilmesi için siyasi stratejiler” başlıklı raporun Genel Kurul’da görüşülmesi aşamasına Berova ve Candan da müdahil olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşları ve Şampiyon Melekler voleybol takımını gündeme taşıdı.

BEROVA

UBP Girne Milletvekili ve AKPA Heyet Başkanı Dr. Özdemir Berova, yazılı olarak aktardığı konuşmasında, depremin olduğu ilk andan itibaren, Kıbrıslı Türklerin ve KKTC hükümetinin tüm imkanlarını seferber ederek Türkiye’nin yanında olduğunu hatırlatarak “Türkiye’nin Acısı Acımızdır” dedi. Özdemir Berova devamla depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve Şampiyon Melekler Takımı'na dikkat çekti.

Berova, “Bu felakette sorumluluğu olanların yargılanma süreçlerinin bir an önce tamamlanması ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmaları gerekir. Hayatını kaybeden ailelere karşı bu bizim hem vicdani sorumluluğumuz hem de gelecek kuşakların refah ve güvenlik içerisinde yaşaması için en temel insanlık görevimizdir” diye konuştu.

Berova konuşmasını “Kıbrıslı Türk siyasetçiler olarak adamızda ve dünyamızda daha güvenli bir gelecek içinde yaşamak adına uluslararası camia ile birlikte çalışmaya ve işbirliğine hazırız” diye sonlandırdı.

CANDAN

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ise “Şampiyon Melekler Takımı” tişörtü ile çocukların anısına aileleri için yaptığı konuşmasında “deprem ile çocuklarımıza mezar olan binaların yapımında kusuru olanların hak ettikleri cezaları almaları için yargılama süreçlerini yakından takip edeceğiz” dedi.

Depremin ardından uluslararası camianın Türkiye ile göstermiş olduğu dayanışma ve işbirliğine dikkat çeken Candan, katkı koyan tüm ülkelere teşekkür etti.

Candan, “iş birliği ve dayanışma, ancak, sadece deprem gibi afetlerden sonra hatırlanmamalı, her zaman öncelikleştirilmelidir. Ümit ederim ki depremle bölgede gelişen bu dayanışma ve işbirliği ruhu Türkiye ve Yunanistan seçimlerinin ardından artarak devam edecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Özdemir Berova ve Armağan Candan temasları kapsamında ayrıca AKPA Başkanı Hollandalı Tiny Kox ile makamında bir toplantı yaptı.

Görüşmede, AKPA’daki Kıbrıslı Türk delegasyonunun çalışmalarının nasıl daha işlevsel olabileceği, Kıbrıs’taki son siyasi gelişmeler, Türkiye ve Yunanistan seçimleri ile Başkan Tiny Kox’un ilerleyen günlerde Kıbrıs’a gerçekleştirmeyi düşündüğü ziyaret konuları ele alındı.

Milletvekilleri Berova ve Candan, AKPA Genel Kurul toplantıları marjında toplanan ve Avrupa’nın muhtelif sorunlarının ele alındığı Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi; Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi ve Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi toplantılarına da katıldı.

Milletvekilleri Berova ve Candan, AKPA nezdindeki siyasi grup toplantılarına da katıldı. UBP Milletvekili Özdemir Berova; Avrupa Muhafazakarlar/Demokratik Birlik Grup toplantılarına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan da Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantılarına katıldı.

Milletvekillerine temasları boyunca Strazburg Temsilcisi Selda Çimen ve I. Sekreter Havva Ülgen Yeşilada ile birlikte Cumhuriyet Meclisi, Basın ve Dışilişkiler Memuru Görkem Reis eşlik etti.