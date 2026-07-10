Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Berova mesajında, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazete olan Saded’in, 11 Temmuz 1889 tarihinde yayın hayatına başlamasının Kıbrıs Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

11 Temmuz Basın Günü’nün, basının toplumsal yaşamdaki önemini ve taşıdığı sorumluluğu bir kez daha hatırlattığını ifade eden Berova, doğru ve güvenilir bilginin kamuoyuna ulaştırılmasında basın mensuplarının önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Berova, meslek ilkelerine bağlı, etik değerlere saygılı ve kamu yararını gözeten bir basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, özveriyle görev yapan tüm basın çalışanlarına teşekkür etti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova mesajının sonunda, “Kıbrıs Türk basınına emek veren ve aramızdan ayrılan değerli basın mensuplarını rahmet ve saygıyla anıyorum. Büyük bir sorumluluk bilinciyle görevlerini sürdüren tüm basın emekçilerimizin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, basın camiamıza sağlık, başarı ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.