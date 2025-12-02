Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTIMB), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), İş Kadınları Derneği (İKD) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden oluşan sivil toplum örgütleri, Avrupa Konseyi daimi temsilcilerini ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerini, “Taşınmaz Mal Komisyonu”, “Avrupa Parlamentosu’nda yapılması planlanan kayıplarla ilgili anıt”, “Yeşil Hat Tüzüğü” ve “Rum Yönetiminin Schengen Bölgesine dahil edilmesi hazırlığı” konularında bilgilendirdi, bazı endişelerini ortaya koydu ve önerilerde bulundu.

Örgütler adına ortak açıklama yapan KTSO, Avrupa Konseyi daimi temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu milletvekiliyle görüştüklerini belirterek, toplantıların yararlı geçtiği ve karşılıklı görüş alışverişinin ileride de devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin aralık ayındaki toplantısında Taşınmaz Mal Komisyonu’nu ele alacağını, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, heyetin, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu konusundaki önemini anlatarak, yapılan başvurularla ilgili son bilgileri aktardığı da kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu’nda yalnızca Rum kayıplarına atıfla yapılması planlanan anıtla ilgili Kıbrıs Türk tarafının hassasiyetini de gündeme getiren heyet, tek taraflı bir anıt yapmanın Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece zarar vereceğini vurguladı. Heyet, parlamenterlere Kıbrıs sorununun 1974’ta başlamadığını, 1950’li yıllara kadar dayandığını ve her iki toplumun kayıplar verdiğini anlattı.

Heyet, Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili sorunları da gündeme getirerek, sorunların çözülmesinin şart olduğunu belirtip, Yeşil Hat Tüzüğü ticaretinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, heyetin, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği’ne alınmasının, büyük bir hata olduğunu anımsattığı, ikinci büyük hatanın ise Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine eklenmesi çabalarının olduğu kaydedildi.

Rum Yönetimi Schengen bölgesine eklenirse hayati hatanın ikinci kez tekrarlanmış olacağına işaret eden heyet, Avrupa Birliği’nin kendi hassasiyetlerinin tam aksine aldığı kararlara devam etmesinden duyduğu endişeyi belirtti.

Heyet, Kıbrıs Rum Yönetiminin Avrupa Birliği’ne alınmasının Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştırdığını, Rumları çözümden uzaklaştırdığını belirterek, benzer olumsuz bir etkinin, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine eklenmesiyle yaşanabileceğini vurguladı.