Gündem Kıbrıs'ın ele geçirdiği sendikadan belediyeye yapılan uyarı yazısına göre, sorunlar dile getirildi, 'bunları çözümleyin, aksi takdirde grev ve eylem de dahil olmak üzere her türlü hakkımızı kullanacağız' denildi.

İşte sendikanın talepleri:

"1-Üyelerimizin sosyal haklarının uygulanmasındaki sıkıntılar ciddiyetle ele alınmalıdır. Maaşların gününde ve zamanında ödenmesi gerekmekte olup, ek mesailerin de ivedi bir şekilde yatırılması gerekmektedir.

2- Değerlendirme Kurulu'nun halen toplanmaması büyük bir sorundur, ciddi rahatsızlık yaratmaktadır.

3-Paylaşım Mutfağı projesinde sorumlu kadrolu işçinin yardımlarla ilgili usulsüzlükler yaptığı bilinmektedir. Derhal bu konunun soruşturulması gerekmektedir.

4-Kadın Sığınma Evi Projesinde yer verdiğiniz personelin şu anki akıbetleri açıklanmalıdır.

5-Görev değişikliğine giden personellerin amacına hizmet etmediği gözlemlenmektedir. Görevlerini laikiyle yapmayan personeller bulunmaktadır. İş yoğunluğu olan birimlerde adaletsizlik yapılmaktadır. Bazı personellerin devamsızlıkları görmezlikten gelinmektedir. Tüm bu hususların ivedi bir şekilde çözümlenmesi gerekmektedir.

6-Beledi hizmetlerde gerek özel sektörden gerekse ihale ile hizmet alımı bağlamında yaptığı faaliyetler derhal durdurulmalıdır.

7-Personel takip cihazları verilerinin tarafımıza verilmesi gerekmektedir.

8-Devlet Hastanesi kurul raporları güncellenerek gereği yapılmalıdır."