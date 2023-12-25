Bunlar da ilginizi çekebilir

90+5'te ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ghoulam'un şutunda sola uzanan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

Manchester United, kulübün yüzde 25'inin satışı için Jim Ratcliffe ile anlaştı

Manchester United, kulübün yüzde 25'inin satışı için Jim Ratcliffe ile anlaştı

34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.

13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.