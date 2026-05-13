Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından organize edilecek olan ve İtalya’da gerçekleşecek olan CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek KKTC Milli Takımı ilk toplantısını gerçekleştirdi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen sohbet toplantısına Türkiye’de bulunan Tahsin Özler dışındaki tüm seçilen isimler katıldı.

AKTUNÇ, OYUNCULARA ANTRENMAN VE KAMP PROGRAMINI AÇIKLADI

Kıbrıs Fanatik’te yer alan habere göre, KKTC Milli Takım Teknik Direktörü Nazım Aktunç, toplantıda planlama, antrenman ve kamp programı konusunda oyunculara bilgiler verirken, CONIFA hedefi ve beklentileri ortaya koydu.

Aktunç, teknik heyet olarak oyunculardan istediklerini de ifade ederken, İtalya’ya en hazır şekilde gitme amaçlarının altını çizdi.

SERTOĞLU, ÜLKEYİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETME BEKLENTİSİNİ AKTARDI

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise konuşmasında 8 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Milli temasın önemine işaret ederek, ülke temsiliyetinin en iyi şekilde yapılması beklentisini aktardı.

Başkan Sertoğlu, iyi sonuç ve oynanan oyundan keyif alınmasının da önemli olmasına karşın en büyük istediğinin disiplin ve ülkeyi en güzel şekilde temsil edilmesi olduğunun altını çizdi.

İLK İDMAN BASINA AÇIK OLACAK

KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yarın (14 Mayıs Perşeme) gerçekleştiriyor. Hafta sonu resmi maça çıkacak oyuncuların yer almayacağı idman, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 16.30’da başlayacak. Millilerin ilk idmanını basın mensupları da takip edebilecek.