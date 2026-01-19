Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetle başlama hedefiyle sahaya çıktı.

Siyah beyazlılar lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kayserispor'u ağırladı. Tüpraş Stadı'ndaki maçı hakem Ozan Ergün yönetti. Siyah beyazlılar 3 puanı almayı başardı.



YÖNETİME TEPKİ

Maç 1-0 Beşiktaş galibiyetiyle bitti. Gol son dakikada El Bilal''den geldi. Bu skorla siyah beyazlıların zirveyle puan farkı 11'e düştü.

Maçın son anlarında Beşiktaş taraftarı yönetimi istifaya çağırdı. Maç başında da yönetime transfer tepkisi yapıldı.



3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan son maça göre 3 değişikliğe gitti.

Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na formayı teslim ederken, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda ise Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden 11'deki yerini aldı.

Maç kadrosunda altyapıdan yetişen 9 futbolcunun bulunduğu Beşiktaş'ta genç futbolcular Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17) Süper Lig'de ilk kez kadroya girdi.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Wilfried Ndidi ile sarı kart cezalısı Tiago Djalo forma giyemedi. Demir Ege Tıknaz da hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva da kadroda yer almadı.