Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan yetkililerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptıkları saygısızlık nedeniyle iptal edildi.

Süper Lig ekibi Beşiktaş ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süper Kupa karşılaşmasının siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanması için davet etti.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Kapımız Açık!

Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz."