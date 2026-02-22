Süper Lig'de dördüncü ve beşinci sıraları bir puan farkla paylaşan Göztepe ile Beşiktaş 23. haftanın kritik maçında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş baştan sona üstün götürdüğü maçta her iki yarıda 2'şer gol bularak 4-0 kazandı. Yeni transferlerden Murillo ve Oh gol sevinci yaşadı.

Bununla birlikte Beşiktaş 43 puanla 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 41 puanla 5. sıraya geriledi.

ORKUN CEZALI

Maçın 66. dakikasında sarı kart gören Orkun Kökçü cezalı duruma düştü.

Beşiktaş kaptanı, gelecek hafta ligde konuk olacakları Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.