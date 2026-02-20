UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, Nottingham Forest'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerde yenilginin yanı sıra takım kaptanı Milan Skriniar'dan da kötü haber geldi.
1 AY UZAK KALACAK
Sabah'ın haberine göre sakatlanan futbolcu sahalardan 1 ay boyunca uzak kalacak. Tecrübeli ismin bugün çekilecek MR'ı sonrası nihai durumu netleşecek.
TEDESCO NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele sonrası basın toplantısında "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor." demişti.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertlilerin kaptanı Skriniar, 26. dakikada sakatlandı.
Kendisini yere bırakan ve saha içinde tedavisi yapılan Slovak stoperin kasığından sakatlandığı görülürken, oyuna devam edememesi taraftarlarda tedirginlik yarattı.
Skriniar, yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmak zorunda kalmıştı.
SKRINIAR'IN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:
Kasımpaşa - Süper Lig
Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi
Antalyaspor (D) - Süper Lig
Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası
Samsunspor - Süper Lig
Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig
Gaziantep FK - Süper Lig