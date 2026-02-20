Bunlar da ilginizi çekebilir

Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:

Kendisini yere bırakan ve saha içinde tedavisi yapılan Slovak stoperin kasığından sakatlandığı görülürken, oyuna devam edememesi taraftarlarda tedirginlik yarattı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadele sonrası basın toplantısında "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor." demişti.

TEDESCO NE DEMİŞTİ?

Sabah'ın haberine göre sakatlanan futbolcu sahalardan 1 ay boyunca uzak kalacak. Tecrübeli ismin bugün çekilecek MR'ı sonrası nihai durumu netleşecek.

Sarı-lacivertlilerde yenilginin yanı sıra takım kaptanı Milan Skriniar'dan da kötü haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

