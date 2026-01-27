-ÖZEL HABER-

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanamamasının Lefkoşa üzerindeki yükü artırdığını dile getirerek, “Girne Hastanesi bitmiş olsaydı, tahmini 100 bin nüfusun yüzde 75’i Lefkoşa’ya gelmeyecekti. Güzelyurt Hastanesi de 10 yıldır tamamlanamadı. Bu nedenle Güzelyurt ve köyleri tümüyle Lefkoşa’ya yöneliyor. Oralarda sağlık sistemi ciddi şekilde organize edilemedi” dedi.

Sağlık merkezlerinin açılmasının yeterli olmadığını ifade eden Besim, “Basit rahatsızlıklar küçük hastanelerde halledilmesi gerekirken tüm vakalar Lefkoşa’ya geliyor. Gün içinde poliklinikte randevu bulamayan hastalar acil servise yöneliyor. Bu şartlar altında zar zor ayakta duran Lefkoşa Hastanesi daha da zor durumda. Çoğu insan randevu bulamıyoruz şikâyeti yapıyor, birçok kişi tedavisini özel hastanelerden karşılamak zorunda kalıyor. Alım gücünün düşmesiyle birlikte insanlar sağlığı dışarıdan almak zorunda kalıyor” diye konuştu.

“Poliklinik hizmetlerinin saatlerinin artırılmalı”

Besim, poliklinik hizmetlerinin saatlerinin artırılması ve randevu sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, yeterli hekim bulunmasına rağmen yaşanan aksaklıkların yönetsel hatalardan kaynaklandığını söyledi. Bazı hastanelerde sağlık personelinin perişan durumda olduğunu aktaran Besim, örneğin Mağusa’da laboratuvarda tek bir kişinin nöbete kaldığını vurguladı.

“EMAR cihazlarının servisi KKTC’deki servisler tarafından yapılmalı”

EMAR cihazlarıyla ilgili sorunlara da dikkat çeken Besim, “EMAR randevuları çok uzun, cihazlar sık sık arızalanıyor. Düzenli bakım sorunları var. Bakımlar KKTC’deki teknik servisler tarafından yapılmıyor, Türkiye’den teknik servis gelmesi en az 15 gün sürüyor ve sıkıntı yaşanıyor. Bu kadar çok EMAR cihazı olan bir ülkede bu kabul edilemez” dedi. Besim, ameliyathanelerdeki randevuların yoluna girmesi için diğer hastanelerin tamamlanmasının şart olduğunu da sözlerine ekledi. Besim, ilaç temini ve yönetiminde de ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, “Sağlık çok kötü durumda. Bir ilacı almasam da olur diyemezsiniz. Bunların hepsi şu anda ciddi sorunlar” ifadelerini kullandı.

“Mevcut krizler yönetim hataları ile derinleşiyor”

Sağlık sorunlarının çözümünde öncelikli olarak hastanelerin tamamlanması, poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yönetsel eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Besim, mevcut krizlerin yönetim hatalarıyla da derinleştiğini kaydetti.

Filiz Besim: Sağlık Yasası ülkenin geleceğini olumsuz etkileyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, gündemdeki Sağlık Yasası hakkında da uyarılarda bulundu. Besim, yasanın “ülkenin geleceğini çok kötü etkileyecek bir yasa” olduğunu belirterek, “Sağlık bunu affetmez. Bu yasa iyi planlanmalı ve doğru şekilde uygulanmalı” dedi.

Besim, ülkedeki üniversitelerin denetimsizliğine dikkat çekerek, “Ülkemizde 23 üniversite var ve ciddi şekilde denetlenmediklerini biliyoruz. 8 tıp fakültesi, 9 diş hekimliği fakültemiz var. Hastanesi olmayan tıp fakültelerine nasıl bu fakülteyi açma izni verilir?” diye sordu.

Besim, Sağlık Yasası ile birlikte uzmanlık programlarının da başlamasının öngörüldüğünü ifade ederek, “Uzmanlıkların verilebilmesi için yetki YÖDAK’ta. Ancak YÖDAK, denetim yapabilecek kapasitede değil. Şimdi bir de uzmanlık vermek için üniversite ve fakültelere yetki vermek söz konusu” dedi.

“Yasa eksiklikler giderilmeden uygulanırsa ciddi riskler yaratır”

Besim, Sağlık Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmeden uygulanmasının hem sağlık sistemi hem de ülkenin geleceği açısından ciddi riskler yaratacağını vurguladı. Besim, konuyla ilgili sözlerini, “Ülkenin gelecekteki sağlık sistemiyle ilgili ciddi bir tehditle karşı karşıyayız” diyerek sonlandırdı.

Besim: Güzellik merkezlerinde ciddi yasa ve denetim eksikliği var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, ülkedeki güzellik merkezleriyle ilgili de ciddi yasa boşlukları bulunduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu merkezleri denetlemekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Besim, uzmanından alınmayan tedavilerin vücutta ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade ederek, “Türkiye bu konuda ciddi çalışmalar yaptı, yasalar geçti ve denetim sağlanıyor. Bizim en büyük sorunumuz ise denetim eksikliği” dedi. Besim, estetik uygulamaların tıbbi müdahale kapsamına girdiğini belirterek, “Vücudun bütünlüğünü bozacak her işlem tıbbi bir müdahaledir ve mutlaka hekim tarafından yapılmalıdır. Botoks, zehirin vücuda enjekte edilmesidir. Bununla ilgisi olmayan bir kişinin iğne yapması ciddi riskler yaratır” ifadelerini kullandı.