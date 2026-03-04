Dernekten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni Hastane Randevu Sistemi’nin, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırma amacı taşımasının olumlu bir adım olduğu ifade edilerek, “Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve çağdaş sistemlerin kullanılması, doğru planlama ve kapsayıcı uygulamalarla hayata geçirildiğinde hem hastalar hem de sağlık çalışanları için önemli kolaylıklar sağlayacaktır” denildi.

Ancak uygulamaya geçiş sürecinde, gerek yeni uygulama üzerinden, gerekse 1101 no’lu telefondan randevu almaya çalışan hastaların zorluklar yaşadığı belirtilen açıklamada, yeni sistemin kullanımı için e-Devlet şifresinin zorunlu olmasının, vatandaşların önemli bir kısmı açısından ek bir engel oluşturduğu kaydedildi.

Özellikle e-Devlet şifresi bulunmayan bireylerin, bu şifreyi temin edebilmeleri için gerekli hatırlatmaların ve bilgilendirmelerin, 2 Mart tarihinden önce etkili ve yaygın şekilde yapılmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun, birçok vatandaşın randevu alma sürecinde zorluk yaşamasına neden olduğu belirtildi.

Dernek açıklamasında, sağlık hizmetlerine erişimin, yalnızca teknik altyapı ile sınırlı bir konu olmadığı, erişilebilirlik ve kapsayıcılığın da en az teknik altyapı kadar önemli olduğu kaydedildi.

“RANDEVU SİSTEMİNİN FARKLI DİL SEÇENEKLERİ SUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Ülkede yaşayan ve kamu sağlık hizmetlerinden yararlanan Türkçe konuşamayan bireylerin de sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişebilmesinin, hasta haklarının temel bir gereği olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle randevu sisteminin farklı dil seçenekleri sunması veya bu bireylerin randevu almasını kolaylaştıracak alternatif mekanizmalar içermesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

Açıklamada, yeni randevu sistemine geçiş süreçlerinin daha planlı ve kademeli şekilde yürütülmesi, vatandaşların önceden ve etkili biçimde bilgilendirilmesi, e-Devlet şifresi bulunmayan bireyler için alternatif erişim yöntemlerinin geliştirilmesi ve Türkçe konuşamayan bireylerin de kamu sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak çok dilli ve kapsayıcı çözümlerin oluşturulması talep edildi.

Sağlık hizmetlerine erişimin temel bir insan hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle atılacak her adımın, toplumun tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerinden eşit ve kolay şekilde yararlanabilmesini sağlayacak şekilde planlanması gerekmektedir” ifadeleri kullandı.