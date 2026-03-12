Bakanlık açıklamasında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla 1101 hattındaki hat sayısı, personel sayısı ile çalışma saatlerinin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hekim Randevu Sistemi devreye girmeden önce e-Devlet şifresi alan kişi sayısının 2 bin 600 olduğu, uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından bu sayının 9 bini aştığı kaydedildi.

“Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden poliklinik randevusu oluşturan kişi sayısı toplam randevuların yaklaşık yüzde 15’ine ulaşmıştır.” denilen açıklamada, bu rakamın halkın sisteme sahip çıktığını ve e-Devlet uygulamasına kısa sürede uyum sağladığını gösterdiği vurgulandı.

E-Devlet üzerinden henüz şifre alamayan vatandaşların 1101 hattından randevu almaya devam edebildiği belirtilen açıklamada, e-Devlet sisteminin yalnızca hastane muayene randevusu için değil, birçok resmi başvuru ve evrak işleminin güvenli ve hızlı şekilde yapılabilmesine olanak sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ve kolay erişimini sağlamak amacıyla hem 1101 Merkezi Randevu Hattı hem de e-Devlet altyapısı üzerinden sunulan randevu hizmetlerini güçlendirerek sürdürmeye devam etmektedir.” denildi.