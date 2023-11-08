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Beşparmak Dağları'nda görülen ve yangın olduğu düşünülen ışıkların St. Hilarion Kalesi’ne ait olduğu öğrenildi.

Başbakanı Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Başbakanı Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Birçok vatandaşın Beşparmak Dağları 'nda yangın olduğu gerekçesiyle itfaiyeyi aramasının ardından gerçek ortaya çıktı.

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