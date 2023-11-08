Birçok vatandaşın Beşparmak Dağları'nda yangın olduğu gerekçesiyle itfaiyeyi aramasının ardından gerçek ortaya çıktı.
Beşparmak Dağları'nda görülen ve yangın olduğu düşünülen ışıkların St. Hilarion Kalesi’ne ait olduğu öğrenildi.
Birçok vatandaşın Beşparmak Dağları'nda yangın olduğu gerekçesiyle itfaiyeyi aramasının ardından gerçek ortaya çıktı.
Beşparmak Dağları'nda görülen ve yangın olduğu düşünülen ışıkların St. Hilarion Kalesi’ne ait olduğu öğrenildi.
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