Birçok vatandaşın Beşparmak Dağları'nda yangın olduğu gerekçesiyle itfaiyeyi aramasının ardından gerçek ortaya çıktı. 

Başbakanı Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü Başbakanı Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Beşparmak Dağları'nda görülen ve yangın olduğu düşünülen ışıkların St. Hilarion Kalesi’ne ait olduğu öğrenildi.