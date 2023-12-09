Vista Properties ve Chamada Club ana sponsorluğunda gerçekleşen Best Model of North Cyprus’ta taçlar sahiplerini buldu.

Best Model başkanı Erkan Özerman’ında jüri başkanlığını yaptığı yarışmada, duayen modacı Yıldırım Mayruk, unutulmaz şarkıları ve sesiyle yarışmaya enerji veren Nil Burak da şeref verdi. Kuzey Kıbrıslı Şarkıcı Eylem’in dans gösterisi ve şarkılarıyla performans sergilediği geceye Genco Ecer, kardeşi Best Model 2011 birincisi Hazal Ecer ile jüri koltuğundan eşlik etti. Yarışmacılar ülkemizin modacı ve stilistleri Gülistan Akkaya, İnci Arkan ve Ladre co-wear Sahibi Erdal Sakaoğlu’nun kıyafetleriyle podyumda yürüdüler. Jüride bulunan, birbirinden değerli iş insanlarının seçtiği isimlerle taçlar sahiplerini buldu.

Ve işte sırasıyla kazanan isimler:

Kızlar

1. Gizem Enis

2. Merve bektaş

3. Pınar Duru

4. Beyzanur Tekin

5. Naime Sarı

Erkekler

1. Efekan Ektiren

2. Furkan Ocak

3. Kaan Başustaoğlu

4. Hüseyin Özkan

5. Cemal Kumancı