Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin 'Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize' uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi.

Yunan hükümet kaynakları, vize ücretinin 60 Euro (1873,36 TL) olacağını ifade etti.

10 ada için belirlenen vize serbestisinin detayları merak ediliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu vizenin detaylarına ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Yunan hükûmet kaynaklarının verdiği bilgiye göre 7 günlük vize uygulamasının detayları şu şekilde:

Yunanistan'a girişte vize alınabilmesi için Türk vatandaşları ve aileleri için basitleştirilmiş bir vize prosedürü sağlandı.