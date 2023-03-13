Kazada yaralanan Shohrat Avliyakuly Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor...

Girne’de hijyen denetimleri devam ediyor...

Shohrat Avliyakuly yönetimindeki PV 354 plakalı beton mikseri, Ziyamet istikametine seyrettiği sırada, Kumyalı Arpa Siloları önlerine geldiğinde, sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solundan çıktı ve tekrar yola girdikten sonra, sol yanına devrildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 18.30 sıralarında Ziyamet-Pamuklu ana yolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi.

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