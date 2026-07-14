Belediyeleri Birliği'nde bu sabah basın toplantısı düzenlenerek festivallerle ilgili bilgi verildi. Basın toplantısında Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ile Festival Koordinatörü Süleyman Kutlu birer konuşma yaptı.

-Bebek

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, halk dansları festivalinde Türkiye, Gürcistan, Meksika, Polonya, Filistin ve KKTC’den ekiplerin sahne alacağını, kültür ve sanatın evrensel dilinin dostluk köprülerinin kurulmasını sağlayacağını kaydetti.

Beyarmudu Patates festivalinde Türkiye ve KKTC’den sanatçıların konserlerine yer verileceğini anlatan Bebek, Beyarmudu Patates Festivali’nin temelinde emek, üretim, esnaf ve alın teri bulunduğunu söyledi. Bebek, Beyarmudu’nun verimli toprakları ve patatesi sayesinde artık dünyada bir marka haline geldiğini de söyledi.

Ana sponsor EKTAM Ltd. ve tüm diğer sponsorlara teşekkür eden Bebek, kardeş Çorum Belediyesi’nden gelecek Mehter Takımı’nın da festivale yer alacağını söyleyerek, yoğun bir katılım bekledikleri festivallere tüm halkı davet etti.

-Kutlu

Festival Koordinatörü Süleyman Kutlu da festivallerin programı hakkında bilgi verdi.

Buna göre, 27 Temmuz Pazartesi Köprülü ve Güvercinlik’teki kortejle halk dansları festivali başlayacak ve halk dansları ekipleri ilk gösterilerini gerçekleştirecek.

28 Temmuz Salı günü ekipler Çayönü ve İncirli köylerinde gösteriler sergileyecek.

29 Temmuz Çarşamba günü Türkmenköy Düğün Salonundaki kültür buluşmasında misafir ülkeler kendi halk danslarını sahneleyecek, ülkeler kendilerine özgü lezzetleri tanıtacak.

30 Temmuz Perşembe günü 9. Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali Galası ile 12. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat ve Spor Festivalinin resmî açılışı yapılacak. Beyarmudu sınır kapısından başlayacak kortejin ardından halk dasları gösterileri sunulacak. Gecenin finalinde Grup Otantik eşliğinde Kıbrıs Gecesi yer alacak.

31 Temmuz Cuma günü 9. Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivalinin Kapanış Galası gösterilerinin ardından Arda Gündüz konser verecek.

1 Ağustos Cumartesi akşamı Cem Kafkas ve Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu, ardından Murat Kekilli sahne alacak.

2 Ağustos Pazar Pazar akşamı ise Sıdıka Vaiz Orkestrası’nın ardından finalde sahne alacak Fatma Turgut konseri ile festival tamamlanacak.

Festival kapsamında ayrıca, futbol, tavla ve darts turnuvalarıyla, yemek yarışması da yapılacak.