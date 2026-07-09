

Türkiye’nin ve dünyanın farklı ülkelerinden halk dansları ekiplerinin katıldığı organizasyonda sahne alan Gazimağusa ekibi, Kıbrıs Türk halk kültürünü ve geleneksel danslarını başarıyla sergileyerek hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.



Aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılan ekip, sergilediği yüksek performansla KKTC’yi uluslararası alanda başarıyla temsil ederek yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.



Gazimağusa Halkdansları Derneği yetkilileri, elde edilen derecenin tüm ekibin özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, kendilerine destek veren kurumlara, ailelere ve tüm halk dansları gönüllülerine teşekkür etti.



Bu anlamlı başarı, yalnızca Gazimağusa Halkdansları Derneği için değil, KKTC halk dansları camiası adına da önemli bir gurur kaynağı oldu. Kültürel mirasın uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlayan ekip, elde ettiği dereceyle ülkesini en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadı.



Gazimağusa Halkdansları Derneği’ni, eğitmenlerini, müzisyenlerini ve tüm dansçılarını bu önemli başarıdan dolayı kutluyor, uluslararası arenada yeni başarılara imza atmalarını diliyoruz.