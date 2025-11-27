Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi (OKKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Azmiye Yınal, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, OKKÜ’nün Düzova bölgesinde bulunan kampüsünün Beyarmudu halkına sunacağı eğitim ve toplumsal katkı olanakları masaya yatırıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, Beyarmudu Belediyesi’nin bölgesel kalkınma vizyonu ile OKKÜ’nün eğitimde erişilebilirlik ve toplumsal katkı misyonu doğrultusunda, planlı ve sürdürülebilir çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Düzova Kampüsü’nün bölge halkına yönelik eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Üniversite–Belediye iş birliğiyle yerel halka yönelik özel eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması, gençler ve kamu personeline dönük eğitim fırsatları ve projelerinin hayata geçirilmesi ve dezavantajlı gruplara eğitime erişimi artıracak çalışmaların geliştirilmesi ziyaretin ana gündem maddeleri ve ortak hedefleri arasında yer aldı.

Başkan Bebek ve Rektör Menekay, bölge halkına yönelik çalışmaların ortak irade ile sürdürüleceği ve Beyarmudu'nun eğitim kalitesini yükseltecek adımların kararlılıkla atılacağı konusunda mutabakata vardı.