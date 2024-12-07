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Soruşturma devam ediyor.

Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altına araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, Hüseyin Sipahi (E-37) 127 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 030 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve sınır tellerine çarptı.

Beyarmudu 'nda saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kaza sında şans eseri yaralanan olmadı, alkollü sürücü tutuklandı.

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