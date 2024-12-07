Beyarmudu'nda saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı, alkollü sürücü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Hüseyin Sipahi (E-37) 127 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 030 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve sınır tellerine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altına araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.