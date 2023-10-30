Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı tarafından 30 Ekim-3 Kasım tarihleri 07.30-22.00 saatleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacağı belirtilerek, atış yapılacak gün ve saatlerde bölgenin can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu kaydedildi.

Atışların yapılacağı bölge şöyle:

“-Batıda: Gökhan köyü-Değirmenlik-Beşparmak T.-Bostan Deresi doğusu

-Doğuda: Çukurova köyü-Müezzin Tepe-Dolamaç T.-Karaağaç köyü batısı

-Güneyde: Balıkesir köyü doğusu-Aslanköy kuzeybatısı hattının kuzeyi

-Beşparmak köyü kuzeybatısı-Türközü Orman hattının güneyi”

Açıklamada, hudutları tayin edilen bölgenin belirtilen gün ve saatlerde “Tehlikeli Yasak Bölge” ilan edildiği vurgulandı.