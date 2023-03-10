Beylerbeyi’nde dün saat 09:30 sıralarında, bulunan dağlık bir arazideki toprak yol kenarında, içerisinde kesik bir insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulundu.

10.03.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde bulunan dağlık bir arazideki toprak yol kenarında, içerisinde kesik bir insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulunmuştur.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Öte yandan Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, ilgili poşet sabah saatlerinde bölgede yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından bulundu.

İhbarı değerlendiren Polis Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerinde herhangi bir bulgu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.