Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru İsmet Yeşildal olguları aktardı.

Polis, 15.11.2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu ve toplam uzunluğu henüz tespit edilemeyen bıçağı, daha önceden aralarında husumet bulunan A.D.N'nin yüzüne sallayarak sol kaşının üst kısmının 10 cm uzunluğunda ve 2 cm derinliğinde kesi açılmasına sebebiyet verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının 16.11.2025 tarihinde Lefkoşa' da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin tamamlandığını ifade etti. Polis, müştekinin şikayetçi olmadığını vurgulayarak, zanlının teminata bağlanmasını talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.