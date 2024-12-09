ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

"Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü.

ABD Esad'ın nerede olduğundan emin değil, Moskova'da olduğu iddiası var.

Bu bir risk ve belirsizlik anı. ABD, Suriye'deki müttefikleriyle birlikte çalışarak riski yönetme fırsatı yakalamalarına yardımcı olacak.

Ne Rusya ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunamayacak.

ABD, geçiş döneminde Suriye'nin komşularını destekleyecek. Önümüzdeki günlerde bölge liderleriyle görüşecek ve yetkililerimi göndereceğim. ABD geçişi sağlamak için Suriyeli gruplarla ilişki içinde olacak.

Esad'ın hesap vermesi gerekiyor. Suriye rejiminin düşüşü adaletin tecellisi. Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat."