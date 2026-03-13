İran Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatlarla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Bildiride, İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmadığı vurgulandı. İran, iki devletin cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanlarının gerçekleştirdikleri görüşmeler doğrultusunda, konuyla ilgili olası belirsizlikleri gidermek amacıyla ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, İran’ın Türkiye’nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu da hatırlatıldı.