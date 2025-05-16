Sarman kedilerin genellikle erkek olmasının sebebinin bu genin X kromozomunda taşınmasından kaynaklandığı açıklandı. Araştırmaya göre, erkek kedilerde tek X kromozomu bulunduğundan bu genin etkisi baskın hale geliyor ve kedi tamamen sarı olabiliyor. Dişi kedilerde iki X kromozomu bulunduğu için tüy renkleri genellikle alacalı oluyor.

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Bilim insanları, sarman kedilerin genetik yapısını inceleyerek sarı-turuncu renklerin cinsiyetle bağlantılı olduğunu belirledi. Kyushu ve Stanford Üniversitelerinin araştırmasına göre, bu renklenme ARHGAP36 adlı genin X kromozomundaki bir eksiklik sonucu daha aktif hale gelmesiyle oluşuyor.

Bilim insanları, erkeklerde tek X kromozomu olduğu için tek bir eksik parçanın kediyi tamamen sarıya çevirebildiğini, dişi kedilerde ise iki X kromozomu olması nedeniyle genellikle alacalı tüy desenlerinin oluştuğunu kaydetti.