Sarman kedilerin genellikle erkek olmasının sebebinin bu genin X kromozomunda taşınmasından kaynaklandığı açıklandı. Araştırmaya göre, erkek kedilerde tek X kromozomu bulunduğundan bu genin etkisi baskın hale geliyor ve kedi tamamen sarı olabiliyor. Dişi kedilerde iki X kromozomu bulunduğu için tüy renkleri genellikle alacalı oluyor.

Bilim insanları, sarman kedilerin genetik yapısını inceleyerek sarı-turuncu renklerin cinsiyetle bağlantılı olduğunu belirledi. Kyushu ve Stanford Üniversitelerinin araştırmasına göre, bu renklenme ARHGAP36 adlı genin X kromozomundaki bir eksiklik sonucu daha aktif hale gelmesiyle oluşuyor.

Bilim insanları, erkeklerde tek X kromozomu olduğu için tek bir eksik parçanın kediyi tamamen sarıya çevirebildiğini, dişi kedilerde ise iki X kromozomu olması nedeniyle genellikle alacalı tüy desenlerinin oluştuğunu kaydetti.